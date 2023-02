Modelo de Only Fans cuenta como terminó en silla de ruedas por estar más de 10 horas diarias viendo el celular

Una modelo británica, reconocida por su contenido en la plataforma de Only Fans, cuenta como desarrolló una delicada patología llamada “vértigo digital” por permanecer mucho tiempo utilizando su celular.

Según una reseña que publica El Tiempo, la modelo Fenella Fox, dice que terminó en silla de ruedas y se tuvo que someter a un intenso y estricto tratamiento para poder salir de ese padecimiento que sufrió durante al menos seis meses.

“Había momentos en los que no me podía levantar de la cama”, dijo en unas declaraciones que recoge The Mirror. La modelo británica de 29 años cuenta que todo inició cuando se mudó a Portugal. Estando en el extranjero pasaba mucho tiempo en el celular, dice que podía llegar hasta 14 horas con el dispositivo en sus manos.

Su “vértigo digital” inició con dolores de cabeza y en el cuello. También registraba mareos. Todos estos síntomas los lograba contrarrestar manteniéndose acostada. La patología fue escalando hasta el punto en el que ni siquiera podía caminar.

“Me puse tan enferma que no podía ni levantarme ni ducharme. No podía cocinar. Acabé necesitando una silla de ruedas para volver a casa y mis padres tuvieron que cuidarme. Estuve enferma unos seis meses”, dijo Fenella Fox.

La británica de 29 años se vio con varios médicos en Portugal y en Inglaterra. Después de varios supuestos diagnósticos encontraron que la modelo de Only Fans había desarrollado una patología por el constante uso del celular acostada en una cama.

Fenella Fox dice que en promedio llagaba a usar el celular unas 12 horas diarias. Esto se debe, en parte, a que su trabajo como modelo de Only Fans le llevaba a estar pegada a su dispositivo móvil ya que en su cuenta acumula más de 100 mil seguidores.

Sobre esta modelo se ha hablado previamente en Publimetro México. Fenella Fox cobró reconocimiento internacional por mostrar sus axilas sin depilar.