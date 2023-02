Sam Smith se cuela en la segunda temporada de ‘And Just Like That’ (Captura de Pantalla)

El famoso cantante británico ha construido una solida carrera en la industria musical, la cual tomó un rumbo distinto después de reconocerse públicamente como persona no binaria, pero no se detiene ahí, ya que comenzó a explorar otros caminos fuera de la música.

‘And Just Like That’ es una secuela de la popular serie “Sex and the City”, la cual se distribuyó por la plataforma de HBO Max, misma que confirmó una segunda temporada, por lo cual se encuentran en proceso de producción.

Sam Smith en ‘And Just Like That’

Poco a poco comienzan a revelarse algunos de los detalles de la segunda entrega, uno de los más emocionantes fue por el reencuentro que tendrán los personajes de Aidan y Carrie, lo que significaría un nuevo capítulo en su historia de amor.

Asimismo, se dio a conocer la incorporación de Sam Smith al elenco de la serie, la noticia se publicó de manera indirecta desde la cuenta del cantante, pero las sospechas comenzaron por los comentarios que hizo de la serie desde hace semanas.

Respecto al personaje de Sam Smith se desconocen las características del mismo, ya que podría tratarse de un papel significativo para la historia o de un cameo.

La fecha de estreno de ‘And Just Like That’ aún no ha sido confirmada por parte del equipo, pero todo parece indicar que será este 2023.