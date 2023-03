Juan Rivera sale voluntariamente de ‘La Casa de los Famosos’, esto dijeron los fanáticos del reality

Esta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ha estado llena de sorpresas con la salida de varios de sus integrantes, quienes de manera voluntaria han decidido abandonar la competencia por diversas razones personales, la primera en salir fue Monique Sánchez, quien dio gracias a todos por el apoyo, pero afirmando al mismo tiempo que lo hacía por “salud mental” ya que no quería mostrar su lado negativo al público y sentía que en ese instante todo lo bueno o positivo se estaba “apagando”.

Asimismo, un poco después se dio a conocer la salida de Aristeo Cázares que se fue sin que sus compañeros se dieran cuenta, despidiéndose de ellos a través de un video donde aseguraba que su decisión se debía a algunos asuntos personajes.

Y ahora, otro de los famosos que abandonó la casa de manera voluntaria fue Juan Rivera, quien habló con la jefa de su decisión y aprovechó unos minutos para despedirse de las personas con las que estuvo compartiendo durante un poco más de un mes.

“Se llegó al final”, inicia diciendo su discurso. “Le doy las gracias a cada uno de ustedes por dejarme vivir esta experiencia, le doy gracias a Dios por traerme hasta aquí, han sido momentos muy difíciles en los cuáles ustedes me han levantado. Yo vine para que la gente conociera a Juan Rivera, pensé que mi tiempo aquí sería utilizado para eso, después me di cuenta que Dios me tenía algo diferente a mí, y gracias a ello me encontré a mí”, explica el hermano de Jenny Rivera.

“(Dios) Me dio muchas señales en esta última semana, creo que mi tiempo de estar en casa, al lado de mi mujer y mis hijos ha llegado. A través de los años, por mis adicciones, por mis vicios, por todos los errores que he cometido, he hecho a gente sufrir, he hecho a gente llorar, y no quiero volver a pensar o saber que mi mujer sufre mi ausencia. Hay problemas de salud que mi esposa, cuando ella esté preparada dejará saber, yo estoy preocupado por mi escuchar, cada día escucho menos, pero quiero que sepan que en realidad cada uno de ustedes toco mi alma”, se despidió el cantante en medio de lágrimas.

Reacción en redes sociales

Ante la inesperada salida de Juan Rivera de ‘La Casa de los Famosos’, los fanáticos de este reality show revelaron su opinión y crearon sus propias conclusiones del porqué el también actor decidió retirarse de esta manera, muchos de estos dijeron que se trataba de algo ya planificado.

“Eso ya estaba planeado, él hizo contrato por un tiempo y más nada. Para limpiar la imagen que tiene manchada por su familia y sobrinos. Obviamente él estaba actuando de inicio a fin y por eso le hicieron show de llevarle la familia y todo eso”.

“Algo está pasando, para mí que está valiendo en tentación carnal y este hombre quiere retirase a tiempo antes de cometer otra pendejada

“¿Así o más planeado? hasta la esposa la llevaron”.

“Telemundo por favor, ya no metan a nadie para el reemplazo de Juan en la Casa, los que entran ya están bien informados y no se vale”.