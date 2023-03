Julián Gil le imploró a Marjorie de Sousa en su programa, que le permitiera ver a su hijo

Cuando Julián Gil perdió la batalla legal por la custodia del hijo que tuvo con Marjorie de Sousa en 2020, expresó con tristeza que esperaría a que cumpliera la mayoría de edad para poder conocerlo.

No obstante, desde hace un tiempo, el actor ha expresado en los medios que ha intentado formar parte de la vida de su hijo menor, pero la actriz venezolana se ha negado a que siquiera lo visite.

Así que a través del programa que conduce “¡Siéntese quien pueda!”, Julián Gil le suplicó a su expareja que le permitiera ver a su pequeño, ya que su hijo tiene derecho a convivir con él, con sus hermanos y demás familiares paternos.

Julián Gil: “te suplico, te imploro, que me dejes estar en la vida de mi hijo”

Julián Gil realizó esta petición después de que se presentara una nota sobre Marjorie de Sousa donde decía que no hablaba de Matías y su padre porque era una dama, y tampoco de temas personales en los medios.

“Lo único que voy a decir hoy, como lo he dicho ya en varias ocasiones, te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo”, expresó el actor.

Además, agregó: “Creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano: tener una familia y tener un papá. He dicho”.

“Es una mezcla de sentimientos. Llevo meses escuchando ‘soy una dama y no quiero hablar de esto’. Creo que se le está faltando el respeto al niño, sobre todas las cosas; a mí como papá, al público y a la gente que, de alguna manera, la apoyó a ella”, expresó Julián Gil con los ojos aguados.

La opinión del público se ha dividido, algunos le han dado la razón al conductor, porque consideran que todo niño debería convivir con su padre, mientras que otros recordaron que debido a su desinterés al no asistir a ni una de las citas en los centros de convivencia, y que cuando finalmente se presentó en el juzgado, lo hizo con la presencia de los medios, el juez determinó que no debería tener derechos sobre su hijo.