Julián Gil le está preparando un diario a su hijo para que conozca su lado de la historia

Julián Gil y Marjorie de Sousa no acabaron en buenos términos, y a diferencia de otras parejas, tampoco han intentado mantener una relación cordial por el bienestar de su hijo, quién desde la separación de sus progenitores no ha podido ver a su padre.

El actor ha denunciado públicamente este asunto, ya que no le parece justo que, por no haber una demanda judicial, no se le permita ver a su hijo sin el consentimiento de la madre. Consentimiento que Marjorie de Sousa, aparentemente, se ha negado a dar.

Por tal motivo, Julián Gil a decidido realizar un diario donde documentara todos los esfuerzos que ha hecho por ver a su tercer hijo, y que algún día conozca su lado de la historia.

“Hay un diario, no solamente escrito, visual. Hoy en día andan borrando publicaciones, pero todas esas publicaciones las tenemos guardadas. No porque las borren de YouTube o las borren de Instagram ya nadie las va a ver. Hay un archivo pesadísimo de entrevistas, de acciones, de imágenes, de cosas que se hicieron”, detalló el actor en un encuentro que mantuvo con diferentes medios.

Durante el encuentro con la prensa el actor habló de lo frustrado que se encuentra por la situación, y de que incluso ha llegado a llorar por ello. No obstante, no le desea ningún mal a su ex.

Para Julián Gil, una figura paterna es esencial en la vida de cualquier pequeño, por eso espera que, si alguna vez Marjorie de Sousa se vuelve a emparejar con alguien más, ese hombre cuide mucho de su hijo, puesto que él no puede.

“Yo quiero que le vaya bien a ella, que tenga una buena pareja y que por lo menos el niño si no es conmigo que tenga una figura paterna”, expresó el actor.

También ha dejado en claro que todo el odio que ha recibido la actriz en redes sociales no ha sido su culpa, pues nunca le ha pedido a nadie que haga eso, pero si cree que es algo que ella se ha ganado por sus acciones.