¡Eso no se hace! Mujer deja su país para conocer al amor de su vida y él la rechaza

Para muchas personas, el amor es uno de los sentimiento más importantes, por eso, en ocasiones algunos enamorados tomas decisiones basadas en este sentir sin pensar en las probables consecuencias o resultados. Kevin Nasevilla es un joven ecuatoriano que compartió, mediante su cuenta de TikTok, la triste historia de una mujer que dejó todo para conocer “al amor de su vida”.

La dama contó, mientras vendía paletas, cómo fue que dejó su vida por una relación que inició en Facebook: “Conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook, y siempre hablábamos. Él me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo que yo me iba a venir para acá, con mi hija, para vivir con él. Me recibió en el terminal y me dijo que no le gusté, que no era yo la persona que él había visto en mis fotos. Me botó y quedé en la calle”, aseguró.

Tras la viralización del video, la despechada, originaria de Venezuela, recibe una gran cantidad de propuestas por parte de hombres que le ofrecen un “amor sincero”, mas solo quieren ligar. Hasta el momento, la grabación de la confesión suma más de nueve millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok.

“Tengo 2 puesto de comida rápida la puedo ayudar con trabajo, soy venezolano”, “Pero si ella es hermosa”, “La tristeza en su mirada, pero si es bonita ánimos todo pasa x algo”, o “Qué cosas cuánto lo siento chica te pido perdón cómo Ecuatoriana”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.