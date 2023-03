Hija de Romario se abre un perfil en Only Fans: ¿Qué tipo de contenido va a compartir?

La famosa plataforma de contenidos exclusivos, Only Fans, sumó a un nuevo usuario a sus filas. Se trata de una de las hijas del histórico futbolista brasileño, Romario. Danielle Favatto anunció a través de su cuenta de Twitter que se incorporó al reconocido sitio web, en el que la mayoría acostumbra a compartir material erótico.

Sin embargo, este no será el caso de la joven de 25 años. Danielle Favatto, Dadá, como se hace llamar en Twitter, dice que se abre un Only Fans para contar de manera exclusiva su experiencia como madre primeriza.

“Creé mi perfil en Only Fans para contar un poco más esta experiencia de ser madre primeriza”, dijo la joven influencer, según reseña el Diario AS de España. Expresa que esta iniciativa la tomó, ya que en el pasado estaba negada a la idea de ser mamá. Entonces, cree que su radical cambio de opinión merece contarse de manera exclusiva en la plataforma de contenidos.

“Yo no quería tener un hijo, cambié de opinión de la nada. No tenía maneras con los niños. Era esa persona que, si el niño lloraba en el avión, yo ya estaba enfadada. Como he estado aprendiendo a diario, me pareció genial la idea de crear un perfil en la plataforma para hacer vídeos sobre el tema”, añadió.

Danielle Favatto informó de la llegada de su hija el 3 de enero por medio de una publicación en su Instagram. El padre de la bebé, y actual pareja de la hija de Romario, es el jugador del Atlético Catarinense, Fabio Henrique.

“Ser padres era más el sueño de mi novio que el mío. Después de usar un anticonceptivo durante ocho años me lo quité para tomarme un respiro y pensar en tener un hijo o no. Pasó un mes y ya estaba embarazada”, contó cuando informó que estaba en la dulce espera.