Maya Zapata “calienta” las redes sociales por su postura ante el clasismo y racismo

Maya Zapata es un actriz y productora de la escena mexicana, que ha participado en más de 30 largometrajes, más de 10 programas de televisión y diversas obras de teatro. Comenzó su carrera en 1986 con la película El Tres de Copas, de Felipe Cazals. En 2001 fue galardonada con el Ariel a Mejor Actriz por su interpretación en De la Calle, cinta dirigida por Gerardo Tort.

La estrella mexicana se define en su perfil de Twitter como: “Ser humano que actúa, cuenta historias y alborota. Amo ser una prieta resentida y gozadora de la vida! Ah y orgullosa integrante de #PoderPrieto”.

Ahora, la actriz ha generado una controversia en redes sociales por el señalamientos que hace a una portada de la revista Quién en la que apareció hace un año como parte de las “31 mujeres que amamos”.

“Jajajajajajaja! Será que tengo tan mala memoria, que no me acuerdo que salí ahí?... Ahora, se supone que por salir en su portada, debo estar eternamente agradecida y pagarles respetando el pacto de clasiracista y patriarcal que much@s siguen cabalmente? Ay amor...”, escribió en Twitter.

La discusión se abrió tras su tuit con una serie de opiniones de los internautas, “Obvio no, pero si no estás de acuerdo con los ideales de la revista, simplemente nunca sales en sus portada, aún cuando te inviten, no creo que de un año a otro cambio de estilo… Yo soy morena y me encanta serlo, publiqué güeras o no, mi orgullo de ser piel obscura no se va”, ¿Qué es lo que quieres, pues? ¿Eres o no eres? ¿Cobras o no?”, “No, es solamente reconocer que tu apreciación es equivocada, pero es pedir demasiado”.

Hay que recordar que el 24 de febrero, Maya Zapata, compartió la portada en su Instagram con el siguiente comentario:

“Gracias @quiencom por incluirme en su publicación. Hace, no tanto tiempo, las actrices prietas no teníamos derecho a estar en las portadas de revista porque no cumplíamos con el “perfil”. Hoy eso está cambiando y es digno de reconocer y felicitar! Hoy esos estereotipos se están rompiendo, pero claramente, aún falta muuuucho por hacer. Sigamos reflexionando…Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo”.