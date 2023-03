Mediante una transmisión en vivo, el animador José Eduardo Rodríguez Sandallo mejor conocido como Medio Metro, dio a conocer que muy pronto incursionará en el mundo de la televisión y hará su debut en el popular programa de televisión ‘La Rosa de Guadalupe’ de Televisa.

José Eduardo Rodríguez Sandallo mejor conocido como Medio Metro. / Foto: Instagram (Captura de panta)

El bailarín de 22 años de edad originario de León, Guanajuato que se popularizó gracias a la plataforma de TikTok donde se le puede ver disfrazado del popular personaje ‘El Chavo del 8′, y muestra sus peculiares pasos de baile, está a punto de cambiar su vida por completo.

El medio metro haciendo el paso de la chaquetita es, sin duda alguna, el mejor video en la historia de TikTok. pic.twitter.com/8BbZpM3DsK — JOHN LENNON (@Rhevolver) January 4, 2023

Medio Metro hará su debut como actor en ‘La Rosa de Guadalupe’

Mediante su cuenta de Instagram oficial, Medio Metro le compartió a todos sus seguidores que Televisa lo contactó para aparecer en un episodio de ‘La Rosa de Guadalupe’, “La verdad también me hablaron para el programa de ‘La Rosa de Guadalupe’, próximamente voy a estar ahí y la verdad muchísimas gracias porque ya me están abriendo las puertas de muchísimos lados”, dijo con una sonrisa en su rostro.

“Me siento muy feliz, muy contento, porque la verdad cuando vi ese papelito comencé a llorar porque dije ‘no manches no puedo creer el cariño de tanta gente que me está apoyando, me está siguiendo’. La verdad yo me siento súper feliz y súper contento. Estoy muy contento con la gente que me apoya, porque yo sin la gente no sería nada”, agregó Medio Metro.

Sonido Pirata y Medio Metro. / Foto: Instagram (Especial )

Aunque no dio más detalles de su presentación, se especula que el episodio girará en torno a la vida del ahora influencer y dada la popularidad con la que actualmente cuenta, se espera que el capítulo se estrene a más tardar, durante el mes de abril. Junto a esto, Medio Metro señaló que con este debut, nuevas puertas se le abrirán, lo que le permitirá continuar con su carrera.