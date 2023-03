¿Qué enseñó? Medio Metro ‘malo’ graba video al estilo de Babo

José Eduardo Rodríguez Sandallo, mejor conocido como el auténtico y original Medio Metro, es un bailarín que se popularizó de gran manera en la plataforma de videos cortos TikTok. Pese a formar parte de la agrupación de Sonido Pirata, el hombre decidió alejarse del proyecto y realizar todo por su cuenta.

Desafortunadamente, algunos internautas no vieron con buenos ojos la separación y dejaron de seguir a José Eduardo, mismo que ha atacado al sonidero por imitar a su personaje. Sin embargo, en las últimas horas se comenzó a viralizar el video del ahora rapero.

Al estilo del Babo, Medio Metro y otras tres personas crearon una canción llamada " Pal Piso ( El Paso De La Chaquetita 💦 ), que tiene una duración de cuatro minutos. En el videoclip se puede ver cómo la persona baila junto a diversas modelos vestidas con lencería.

Hasta el momento, la grabación de los hechos cuenta con más de 100 mil reproducciones en YouTube, donde se pueden leer mensajes como " La puse de alarma y ahora me despierto antes para que no suene”, “Lo mejor de esto es cuando lo quitamos y ponemos al sonido pirata”, “Gracias medio metro por esta canción llevaba 3 meses en coma y esta canción me hizo despertar para apagar la radio”, o “Mi papa falleció hace 3 dias y hoy resucitó para quitar esta rola de la bocina... Gracias medio traicionero”.