¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se separan? Esto dijo la cantante sobre su matrimonio

Estas, han sido unas semanas impactantes para la farándula mexicana, pues adicional a la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín hace unos días, o la ruptura amorosa entre Tania Rincón y Daniel Pérez, esta vez nace un nuevo rumor en donde se indica una supuesta separación entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, quienes desde el 2012 han mantenido una relación considerablemente estable.

Sin embargo, en una reciente entrevista realizada por ‘Ventaneando, la cantante aseguró que su matrimonio no corre ningún peligro y ambos se encuentran mejor que nunca. “Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos”, confesó

Fue así, como la artista de 51 años de edad afirmó que ella y Eugenio Derbez no han pesando en divorciarse, siendo La Música uno de los secretos para ayudar, tanto de manera personal, como en su matrimonio, pues lo siente como una manera de desahogarse entre tantas ocupaciones que cada uno de ellos tiene a diario, debido a su trabajo.

“Claro, siempre la música, el baile, el canto, lo que hacemos, claro, siempre es un escape de todo, de pasión, de amor, de lo que uno trae dentro”, dijo.

Cabe resaltar que tanto Alessandra Rosaldo, como el intérprete de ‘Ludovico P.Luche’ han mantenido más de una década de matrimonio y se han encargado de demostrar de una u otra manera su amor en redes sociales, bien sea con algunos videos de humor o con alguna fotografía recordando fechas importantes. Y, además de tener una hija en común que tiene por nombre Aitana, la cantante también ha dado a conocer lo bien que se lleva con Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez y Vadhir, los hijos de Eugenio.