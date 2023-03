Chris Rock tiene todo listo para lanzar su show ‘En vivo’ por Netflix en la semana del Oscar

Christopher Julius Rock, más conocido como Chris Rock, es un actor, comediante, guionista, productor y director de cine estadounidense reconocido por ser la persona que recibió la cachetada por parte de Will Smith. Desde entonces, la carrera de este arista ha tomado auge porque finalmente resultó ser la víctima de este episodio en un escenario tan importante a nivel mundial. Ahora se prepara para estrenar su serie en vivo por Netflix una semana antes de la gala de los premios Oscars 2023.

No presentará los Oscars

El actor rechazó ser el animador de los Oscar este año ya que no quiere revivir la escena del crimen. Según algunos especialistas de espectáculos, ese momento tuvo que haber marcado su vida y decidió no revivir esa situación sin embargo va con nuevo proyecto a nivel profesional justo en este mes.

“El 4 de marzo será una noche divertida, con un increíble set de Chris Rock, uno de los mayores comediantes de todos los tiempos, y con contribuciones de una impresionante lista de invitados especiales», dijo Robbie Praw, vicepresidente de comedia de Netflix.

Opiniones de los seguidores

Los seguidores al ver la promoción de este nuevo proyecto le enviaron mensajes al actor: “Espero que finalmente te reconcilies con Will Smith y te disculpes”, “¡Contando los días! ¡Amo a Chris!”, “Will Smith es bas*ra y no deberías haber hablado sobre ello y mucho menos sacarlo a la luz. Solo le da atención que no se merece”, Son algunos de los comentarios de los fans de Chris Rock.

Robbie Praw también resaltó que:

“Nuestra meta es llevar el mejor espectáculo de comedia a nuestros usuarios, y este evento en vivo refuerza lo mucho que seguimos invirtiendo en el género”, agregó.

El especial del sábado será el segundo realizado por Rock para Netflix, ya que por esta plataforma también se grabó en 2018 Chris Rock: Tamborine.