Tras varios meses de rumores, se habrían revelado a las invitadas de la primera edición del famoso reality show de Drag Queens, RuPaul’s Drag Race México, el cual estaría llegando a tierras mexicanas en un par de meses.

RuPaul’s Drag Race All Stars. / Foto: All Stars

Fue en agosto de 2022 cuando WOW (World of Wonder) compartió un anuncio que conmocionó a todos los mexicanos, “World of Wonder está buscando a las mejores Drag Queens de México: llamando a todas las Drag Queens, ¡los productores de RuPaul’s Drag Race quieren saber de ustedes!”, junto a esto se especificó que el plazo sería hasta el 26 de agosto de ese mismo año.

World of Wonder está buscando a las mejores Drag Queens de México. / Foto: WOW

Danna Paola y Manelyk estarán en Drag Race México

Cabe señalar que después de la publicación de la convocatoria, no se dio mas información al respecto, sin embargo, a más de seis meses, ya se tendría información de quienes serían las primeras invitadas para el debut del exitoso programa en tierra Azteca.

Y se trataría de la cantautora y actriz mexicana Danna Paola y la influencer y empresaria Manelyk González, quien alcanzó popularidad gracias al programa de televisión Acapulco Shore, una Adaptación del reality show de MTV, Jersey Shore. Cabe señalar que esto habría sido confirmado por las mismas celebridades a través de unas historias publicadas en sus cuentas de Instagram.

Manelyk González. / Foto: Instagram

Y estos rumores surgieron debido a que Manelyk mediante su cuenta de Instagram publicó una historia o storie donde se pueden ver los camerinos de su próximo proyecto, y se alcanzan a ver el nombre de Danna Paola, y debajo decía DRMX, lo que se podría traducir como Drag Race México.

🚨🚨Rumor 🚨🚨 Manelyk Gonzales se encuentra en Colombia junto a Danna Paola, se rumora que están en las grabaciones de Drag race Mexico pic.twitter.com/R0Zh5Axig6 — Danna Paola Gt 🇬🇹 (@DannaPaolaGT2) February 28, 2023

Por otro lado, se filtró información del rodaje, donde se especificó que iniciaron grabaciones el pasado 20 de febrero en Colombia, y Lolita Banana quien participó en ‘Drag Race France’ un par de meses atrás, también estaría en dicho show. Cabe señalar que aún no hay una fecha de estreno oficial pero se especula que será durante el segundo semestre del año.