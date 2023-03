“Quiero hacer música que transmita los valores y los sentimientos que yo tengo con la vida”, Manuel Carrasco está listo para el tour ‘Corazón y Flecha’

El cantante español Manuel Carrasco se presentará el próximo viernes 17 de marzo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México como parte de la gira ‘Corazón y Flecha’, “Uno viene aquí a cantar, a aprender y a dejar lo que uno tiene”, dijo el intérprete en entrevista con Publimetro.

El cantautor compartió que su última visita a tierras mexicanas fue antes de la pandemia y notó un antes y un después tanto personal como musicalmente hablando, “Yo creo que siempre hay un antes y un después de evolución en general, para empezar porque uno intenta, yo que sé hacer cosas diferentes que le diviertan a uno y en esa búsqueda finalmente salen cosas diferentes”, comentó.

Manuel Carrasco está listo para el tour ‘Corazón y Flecha’. / Foto: Cortesía

Con respecto a su amor por la música, Carrasco reveló que todo empezó gracias a su padre, desde la forma de cantar hasta sus referentes “No hubo grandes artistas conocidos que me hicieran bueno, venía de círculos más cercanos, y ahora, escucho algunos por curiosidad, otros por disfrutar y otros porque me los recomiendan”.

Continuando con la música, el español define sus estilo como ‘pop de autor muy personal con letras que tienen sentido’ y compartió la verdadera razón por la que hace música, “Quiero hacer música que transmita los valores y los sentimientos que yo tengo con la vida”, expresó.

El intérprete dijo que la conexión que tiene con la gente lo sigue animando a hacer música y a abrir su corazón, “Me hace conocerme, me hace conectar con la gente, me hace crecer” y confesó que le es mucho más fácil expresar sus sentimientos a través de la música, “La música ha sido mi aliada y voy por eso, me agarro a ella y como que a uno le da menos vergüenza, cuento mejor las cosas con la música, me considero mejor cantando que hablando”, dijo entre risas.

Por último, Manuel Carrasco compartió sus planes para 2023 donde reveló que vendrán muchas colaboraciones y varias visitas a México, “Tengo muchas ganas de celebrar con México y a final de año estaremos de regreso” y para cerrar, el intérprete de ‘Corazón Y Flecha’ confesó cual ha sido el mejor consejo que le han dado, “Me lo dijo mi padre y es ‘sé tú mismo’, cuando te escapas de ti mismo las cosas se tuercen normalmente, así que saquen lo que tienen y aunque ganen o pierdan, será la que uno siente”.

