Maluma y Anuel AA juntos, ¿Estrenan su TQG?

Como era de esperarse el cantante Anuel AA apareció junto a Maluma en una fotografía en sus redes sociales lo que se entiende que Puerto Rico y Colombia se unirán para quizás también dar su respuesta a la canción TQG de Karol G y Shakira. El ex de ‘La Bichota’ no se quedó atrás y expresó: “Siempre flow Maluma, Siempre real G!”, escribió Anuel junto a su publicación.

Te puede interesar: Anuel AA lanza indirecta a Karol G tras el estreno de ‘TQG’, su tema musical con Shakira

#Entretenimiento | Anuel AA y su canción en respuesta a Karol G se posiciona como la segunda más escuchada en el mundo https://t.co/J3lLsEeh2C — VPItv (@VPITV) March 6, 2023

Recientemente la artista que ha demostrado mover al mundo con sus nuevos temas musicales dedicados a su ex, ha sido Shakira pero la colaboración junto a Karol G también ha creado polémica y la atención de sus seguidores. Hasta ahora la canción TQG tiene 159 millones de visualizaciones en YouTube y a raíz de eso, Anuel AA se preparó para contestar a la famosa que: “Ella no es Shakira ni él tampoco Piqué”.

Maluma quien este 2023 decidió ser ‘Don Juan’, publicó una fotografía con Anuel AA, J Balbin y Jhay Coertés donde Hace referencia que lo que viene es grande y sus diferencias quedaron en el pasado ya que en una oportunidad, Anuel inició una serie de indirectas hacia el colombiano y al final no quedó muy claro el por qué, sin embargo en su momento Maluma respondió:

“Yo quiero que esos artistas me digan a mí cuálTodo es el flow y si me llevan en la mala, por qué. Igual, yo los aprecio, cada quien tiene lo que se merece. A mí lo que no me gusta es que hablen mie$&@ de mí y que pongan mi nombre en sus bocas, cuando a mi no me interesa tampoco hablar de ellos”, expresó el ex ‘Papi Juancho’.

Así opinaron los seguidores

Los fans al ver este encuentro de intérpretes de la música urbana, comenzaron a opinar: “No pues, si este álbum se llama Don Juan y el anterior Papi Juancho, el próximo se va a llamar Mr. Londoño”, “Deberían llamarse Los Sal-Picados”, Los FLOP band, aprovechando colgarse de la polémica”, “Los Inquietos”, así comentaron algunos de los seguidores.