Fue en 2022, cuando se estrenó la exitosa serie infantil ‘Cómplices Al Rescate’ producida por Rosy Ocampo y protagonizada por Belinda, Laura Flores, Francisco Gattorno, Alejandro Speitzer, Fabián Chávez y Vadhir Derbez.

Sin embargo, en un momento de su emisión, su protagonista, el papel de Mariana y Silvana, cambió de actriz y en su lugar entró Daniela Luján, dejando a millones de televidentes cuestionándose sobre que era lo que había pasado y por qué se había dado la repentina salida de Belinda.

Debido a esto, la prensa y los diferentes medios de comunicación de ese tiempo crearon una rivalidad entre ambas actrices y aunque tenían menos de 15 años, esto no fue impedimento para que la supuesta enemistad que mantienen desde hace décadas diera inicio.

Belinda en 'Cómplices al rescate'. / Foto: IMDb

Tras esto, los medios aprovecharon el “pleito” para cuestionar a las actrices, acerca de esta enemistad. Debido a esto, se volvió viral una entrevista que le hicieron a Belinda donde fue cuestionada acerca de Daniela Luján, “La verdad no la veo como competencia, es totalmente diferente a mi. Ella no impone moda, es una niña, es una actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda. Yo la veo normal. Yo la veo que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta muchísimo imponer muchísima moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir”, dijo la intérprete de ‘Sapito’.

la verdad yo no la veo competencia es totalmente diferente a mí, ella por ejemplo no impone moda es una niña bueno pues es una actriz y pues es o sea actriz pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda pic.twitter.com/2pQ77vOxwV — ari lvs sof y bi (@fantad3fresa) October 29, 2020

“Yo no la veo como competencia”, Daniela Luján reacciona a video viral de Belinda

Pasaron los años y el Internet nunca olvida, por lo cual, el clip fue subido a redes sociales y rápidamente se viralizó, sin embargo, Daniela Luján fue invitada al programa SNSerio donde por primera vez rompió el silencio y habló acerca del divertido y polémico video.

“Yo no la veo como competencia”, Daniela Luján reacciona a video viral de Belinda. / Foto: Instagram

“A mis 14 años me afectaba muchísimo y de pronto hay cosas que se salen de control, fue una decisión de los productores, me tocaron dos meses de la telenovela y fue muy estresante. A la semana me llevaron a una concierto en vivo en Zacatecas. Uno crece y lo deja ir y de alguna forma sirven de crecimiento y aprendizaje y sigues tu camino”, reveló Daniela Luján.