René Franco exige disculpa pública de una revista de espectáculos

Importante aclarar: 1. NO estoy en una depresión.

2. @RRHijodevecino, prometiste no hacer una nota escandalosa y no meter a terceras personas. Me engañaste.

3. Debes disculparte por esta publicación dolosa. Qué vergüenza, Víctor. Tu credibilidad ha muerto. pic.twitter.com/1kJztqr8ZV