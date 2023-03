Adrián Marcelo admite estar dolido de que las personas crean que merezca ser golpeado

Adrián Marcelo se encontraba realizándole una entrevista a Chessman, en la primera edición del evento “The World is a Vampire”, cuando de repente el luchador le dio una tremenda bofetada.

Este evento fue organizado por los Smashing Pumpkins, donde buscaban combinar presentaciones de grupos de rock con lucha libre, algo que para muchos es una combinación ideal.

Se desconoce lo que pudo haberle dicho Adrián Marcelo al luchador Chessman para que reaccionara de esa manera, pero para nadie es un secreto que el conductor suele hacer preguntas muy ácidas, y para muchos, también le suele faltar el respeto a sus entrevistados.

Adrián Marcelo espera una respuesta de la AAA ante esta situación

Aunque al principio, Adrián Marcelo se tomó la situación a broma, ya que cambió su foto de perfil de Twitter por la imagen de un muñeco con la cabeza aplastada, después escribió lo siguiente:

Luchador de la AAA, #Chessman, da tremenda cachetada al "influencer" #AdriánMarcelo.



Los hechos ocurrieron durante el evento "The World Is A Vampire" en el @ForoSolOficial pic.twitter.com/A2DwVkx6mm — Según Lui Pérez (@SegunLuiPerez) March 5, 2023

“Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”, redactó el conductor.

Después, Adrián Marcelo compartió un vídeo donde le pedía a la AAA que emitiera un comunicado para que aclarara lo sucedido, ya que hasta los momentos no ha recibido respuesta alguna, mucho menos una disculpa, por lo que vivió.

Si la organización de lucha libre mexicana no emite un comunicado, explicando o disculpándose por la agresión efectuada por Chessman, en el transcurso de esta semana, Adrián Marcelo prometió que procederá legalmente, ya que en las redes circulan las pruebas de todo lo que pasó mientras se encontraba trabajando.

La organización después posteó un corto comunicado donde decían que se encontraban revisando el caso.