‘Ted Lasso’: Tráiler, fecha de estreno y todo lo que tienes que saber sobre la tercera temporada

El AFC Richmond está de regreso en la Premier League de Inglaterra y en las pantallas de Apple TV. La tercera temporada de ‘Ted Lasso’ llega pronto y por lo tanto te contamos todo lo que tienes que saber ante de su estreno.

Dos integrantes del cuerpo técnico principal del modesto AFC Richmod seguirán sentados en el banquillo: Ted Lasso (Jason Sudeikis) y Coach Beard (Brendan E. Hunt) intentarán llevar a su oncena al título o al menos a la clasificación de la Champions League.

Pocos imaginaron que una serie desarrollada a partir de un spot publicitario iba a tener tanto éxito. Sin embargo, cuatro Emmy’s en su segunda temporada certificaron un enorme sello de calidad para la serie, que dentro de apenas nueve días estrena su tercera temporada.

Nathan (Nick Mohamed) ya no está con el equipo, pero eso no quiere decir que no sea parte de la producción audiovisual. Roy Kent (Brett Goldstein) y Rebecca (Hannah Waddingham) también regresan para sus galardonados papeles en ‘Ted Lasso’.

La serie se estrena por la plataforma de Apple TV el próximo 15 de marzo. Habrá un solo episodio por semana. La temporada tiene confirmados 12 capítulos; es decir, que habrá tres meses de ‘Ted Lasso’ para todos los fans de esta creación de Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt y Joe Kelly.