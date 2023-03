La polémica frase de Chris Rock sobre Will y Jada Smith en su especial de comedia: ¿Qué pasará si se vuelven a encontrar?

“Chris Rock: Selective Outrage” se estrenó este sábado 4 de marzo, en vivo, a través de la plataforma de Netflix. Es el primer show del comediante de 58 años tras ser víctima de la agresión física de Will Smith, en la edición 2022 de los Premios Oscar.

El mundo entero estaba a la expectativa de lo que iba a decir Chris Rock en su primera presentación, después de la bofetada, debido que este sería el material principal de su guion. El comediante no defraudó y tiró dardos con todo, en contra del protagonista de “Soy Leyenda”.

Se va a cumplir apenas un año de aquella escena que quedará en la historia de los Premios Oscar. Chris Rock hacía una sesión de comedia en la ceremonia de La Academia y lanzó una broma referente a la calvicie de Jada Pinkett Smith.

Will, sin pensarlo dos veces, se levantó de su asiento, subió al escenario y le propinó una cachetada a Chris Rock. Después volvió a su lugar y le gritó en reiteradas oportunidades que no hiciera bromas de ningún tipo sobre su esposa.

Llega la esperada respuesta de Chris Rock

Will Smith se disculpó varias veces y admitió que lo que hizo estaba fuera de lugar. Acepta cualquier sanción de La Academia por sus actos y se ha mantenido bajo perfil desde entonces. Mientras que Chris Rock, sin negarse a ofrecer declaraciones, esquivaba preguntas relacionadas al tema para guardar su mejor material y soltarlo en una presentación.

Finalmente esa respuesta llegó y apareció mucho más picante de lo que se esperaba. Sus frases -polémicas es decir poco- provocarían una nueva bofetada si se vuelven a encontrar.

“Will Smith practica la indignación selectiva. Todos los que realmente me conocen, saben que no tuve nada que ver con esa mi#rda. No tuve ningún enredo. Su esposa se estaba foll@ndo al amigo de su hijo. Ahora, normalmente no hablaría de esta mi#rda, pero por alguna razón, estas personas lo pusieron en internet. No tengo idea de por qué dos personas tan talentosas harían algo tan bajo”, inicia Chris Rock, según la revista Quien.

“Todos (lo llamaron p*ndejo), ¿y a quién golpeó? A mí, una persona a la que sabe que puede vencer. Este hijo de p#ta me golpeó en el Oscar. La gente dice: ‘¿Te dolió?’ ¡Todavía me duele!. Pero nunca me verán en Oprah o Gayle llorando. Nunca sucederá. Recibí ese golpe como Pacquiao (Many, el boxeador filipino). Ella lo lastimó mucho más de lo que él me lastimó a mí, ¿de acuerdo?”, cerró el comediante.