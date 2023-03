Alma Cero demandará a René de la Parra si no le paga lo que le debe

El año pasado, Alma Cero dio a conocer la noticia de que había terminado su relación con René de la Parra, pero en febrero de este año compartió que le había quedado debiendo un dinero.

Así que en vista que desde finales de julio ya no ha tenido nada que ver con el modelo, y de que este no la ha vuelto a contactar para pagarle el dinero que le prestó, la actriz le mencionó a la prensa que emprendería acciones legales en su contra.

Aunque primero quiso dejar claro que no tiene nada que ver con la ruptura entre René de la Parra y Verónica del Castillo.

“Cada relación es diferente y yo respeto las relaciones que no son mías. Yo, el 31 de julio del año pasado, no tengo nada que ver con René y pues muchísimo menos con ella. Yo no sé cómo hayan llevado su relación. Hace poco me enteré de que terminaron, siempre hay que respetar un duelo”, detalló Alma Cero.

¿Alma Cero ya tiene novio? Mira al guapo acompañante al que presume en redes.



Alma Cero ha compartido varias fotos con un galán identificado como René de la Parra, quien al parecer es su nuevo novio. pic.twitter.com/IdqBy93JEQ — Romega TV (@Romegadigitaltv) July 2, 2021

También te puede interesar:

Edwin Luna habla sobre las polémicas declaraciones de Alma Cero y asegura que no la demandará

Alma Cero asegura que Edwin Luna le pidió el divorcio apuntándose con un arma

Alma Cero revela, llorando, por qué se desnudó en sesión de fotos

René de la Parra se está haciendo el loco con su deuda con Alma Cero

Alma Cero le manifestó a la prensa que René de la Parra sigue sin devolverle el dinero que le prestó en junio del año pasado, y en vista de que no ha recibido respuesta alguna, consultará con una abogada para ver cómo puede recuperarlo por la vía legal.

“No me ha pagado y, bueno, pues, de todas formas, voy a tener que hablar con una abogada y, pues, ya le llegará todo mediante formas, como debe de ser, porque ya tiene un rato que se lo presté, desde junio del año pasado”, explicó la comediante.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para dejar en claro que las acciones legales que emprenderá no son por malicia o venganza, pues solo busca recuperar un dinero que ella le prestó de buena fe.