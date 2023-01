Alma Cero asegura que Edwin Luna le pidió el divorcio apuntándose con un arma

En diciembre del año pasado, la exesposa de Edwin Luna reveló que el cantante usó un arma para que ella aceptara el divorcio. Por lo que, en un reciente encuentro con los medios, Alma Cero dio más detalles al respecto.

En el 2017, la pareja se casó y dos meses y medio después, se divorciaron. Alma Cero asegura que mientras estuvo con el vocalista de La Trakalosa, sufrió violencia psicológica y manipulación.

Alma Cero, ex pareja de Edwin Luna, destapa entre lágrimas la pesadilla que, dice, haber vivido al lado del cantante, hace fuertes revelaciones y no lo baja de "psicópata".https://t.co/ReRy51rWvF pic.twitter.com/IZqy0hIOhd — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) December 15, 2022

Sin embargo, lo más fuerte que reveló es que Edwin Luna amenazó con quitarse la vida si ella no aceptaba separarse de él.

“Él me decía que quería terminar todo a dos meses y medio de habernos casado y eso fue lo que a mí me impactó y en ese momento yo no voy a poner en riesgo ni la vida de alguien ni la mía. En ese momento yo me aparté, tomé distancia y tomé las decisiones que tenía que tomar. Para mí la vida está en primer lugar”, relató Alma Cero.

Así respondió Edwin Luna a las revelaciones de su exesposa

Ante los cuestionamientos que surgieron luego de revelar este impactante hecho, sobre por qué esperó tanto para contarlo, explicó que tuvo síntomas de disonancia cognitiva, que es una especie de mecanismo de defensa que desarrollan algunas personas frente a situaciones fuertes.

#ENTÉRATE



Asegura Alma Cero haber tenido una relación tóxica con Edwin Luna



➡️ https://t.co/2UpxUar7I4 pic.twitter.com/cX8B9lFqEx — @telediariomty (@telediariomty) March 29, 2020

“No me importa (lo que digan) después de terapia y todo, que digan lo que se les dé su gana, pero si momento para hablar y para soltarlo es parte de las sanaciones ahorita, pues ahorita y si es en 20 años, pues en 20 años me vas a oír”, expresó Alma Cero.

Y añadió lo siguiente: “No tengo la facultad que tiene Shakira de agarrar y al otro día ponerme a hacer una canción y facturar en millones de dólares, a lo mejor mi forma de ser es otra y así me amo”.

Sobre estas impactantes revelaciones, Edwin Luna fue cuestionado por los medios en el aeropuerto y aseguró que sí había algo de cierto en sus declaraciones, pero que pronto lo aclarará todo.

“Hay algo de verdad y hay algo de mentira, me gustaría decirlo de la manera correcta, a lo mejor en la manera en la que te lo voy a decir va a sonar muy a ego, y no quiero caer en el egocentrismo que todo esté girando a mi alrededor, mejor me quiero sentar y encontrar las palabras correctas sin engaños ni nada. Yo tengo un ángulo bastante distinto, pero ya lo platicaré”, expresó Edwin Luna.