¡RuPaul’s Drag Race: WERQ THE WORLD llega a México!

RuPaul’s Drag Race WERQ THE WORLD, el espectáculo drag más grande del planeta regresa en 2023 con presentaciones en más de 100 ciudades… ¡Incluyendo tres shows en México! Será mejor que enciendan los motores, porque lo mejor de las performers drag más populares de la Tierra llegarán al Auditorio Citibanamex de Monterrey el 17 de noviembre, al Auditorio Telmex de Guadalajara el 18 de noviembre y, al Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 19 de noviembre.

La nueva producción de este año es una aventura de ciencia ficción situada en un futuro distópico. Las Queens de RuPaul’s Drag Race deben elegir entre el mundo real y la realidad simulada en la que se encuentran. Este 2023 regresan con un espectáculo renovado que entrelaza el teatro en vivo con un concierto de gran escala.

Shantay, you stay! WERQ THE WORLD es una producción multimillonaria, especialmente diseñada para grandes recintos y arenas. Con un increíble show lleno de música, sets, moda, coreografías e iluminación, se trata de un espectáculo que no le pide nada a los conciertos de las mayores estrellas pop del mundo; el tour dará vida a un performance inédito que llenará a todas las asistentas de charisma, uniqueness, nerve and talent.

Fechas para RuPaul’s Drag Race: WERQ THE WORLD

17 de noviembre – Auditorio Citibanamex, MTY

18 de noviembre – Auditorio Telmex, GDL

19 de noviembre – Auditorio Nacional, CDMX

La gira mundial oficial RuPaul’s Drag Race WERQ THE WORLD 2023 comienza en junio y llegará a México en noviembre con tres espectáculos en las principales ciudades del país, incluyendo el show final de la gira el 19 de noviembre en la Ciudad de México. Con RuPaul’s Drag Race WERQ THE WORLD Tour 2023, participantes icónicas de todas las temporadas como Angeria, Aquaria, Bosco, Daya Betty, Ginger Minj, Jaida Essence Hall, Kandy Muse y Rosé, formarán el reparto del Netwerq, donde tú también puedes ser parte. You’d better work, bitch!

Gurl! Será mejor que no te quedes fuera del Netwerq y vivas esta experiencia sickening: los boletos estarán disponibles el jueves 9 de marzo a las 10 AM hora local en Preventa Citibanamex por medio de www.ticketmaster.com.mx. La venta general iniciará el viernes 10 de marzo a las 10 AM.

