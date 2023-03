Ricardo Montaner recibe ‘reclamo’ de una fan tras concierto

Te Echo de Menos es el mensaje con el que Ricardo Montaner regresó a México, para reencontrarse con sus seguidores. El cantante tras su concierto en Monterrey llegó, este martes, al Auditorio Telmex, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Aunque inició casi a las diez de la noche su concierto, el cantante logró envolver de una aura de romanticismo y nostalgia a las casi cinco mil personas reunidas en el inmueble.

Ricardo Montaner. (Foto: Gabriela Acosta.)

Acompañado de una gran banda musical, Ricardo Montaner arrancó la velada con En el último lugar del cielo, A dónde va el amor, El poder de tu amor, Solo con un beso que fueron acompañadas por un gran coro; en total, fueron 24 canciones que provocó una interacción constante entre artista y público.

Montaner confiesa que es un catador de tacos

El cantautor habló con los asistentes en tres diferentes momentos, pero en una de ellas reveló una anécdota que vivió recientemente en Monterrey.

“Nunca falta una señora que después del concierto (...), cuando uno sale de ahí del escenario, de la puerta pa’ afuera uno ya no es artista, es un persona que tiene hambre. A mí la verdad, vengo a México y yo soy catador de tacos, el que quiera venir a discutirme cuando un taco no está bueno, siempre pierde. En las diferentes ciudades que visito, voy al primer chiringuito que encuentro para comer algo con lo muchachos”, señaló el cantante.

El músico siguió con su historia, “siempre hay alguien que viene al concierto, el otro día me pasó. Estábamos en Monterrey y me encontré con una señora (restaurante) que me dijo: ‘Míralo, míralo quién viene por aquí. Muy bonito te quedó, más de un año y tanto esperándote... ¿para qué?, para que llegaras y cantaras solo lo que a ti te daba la gana, pero no piensas en uno que está reuniendo la plata para ir a verte y mira cómo esta mi niña con cara de desilusión’”, le reclamó la señora a Montaner.

El artista siguió narrando lo que le sucedió con gran humor, “ella me seguía diciendo: ‘estuviste dos horas y media cantando y no me cantaste ésta ni ésta, ni mucho menos ésta. Te fuiste sin pagar y no cantaste ésta ni ésta’, me señalaba con la mano y yo no sabía que decirle”, contó durante una pausa en el show.

Ricardo Montaner compartió que la mayoría de la gente piensa que tras un concierto se llega con el ego arriba al hotel.

“La gente jura que uno llega con el ego en lo alto, pero no llegué desilusionado por esa señora, que Dios la bendiga pero ya me imagino al yerno de esa señora (risas)”.

Puntualizó que tuvo que incluir un popurrí especial en México, con más canciones para que no le volviera a suceder algo así.