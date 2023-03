Usuarios hacen viral la ‘obsesiva’ forma en cómo Lele Pons enamoró a Guaynaa

La boda entre la venezolana, Lele Pons, y el puertorriqueño, Guaynaa, fue sin duda, el evento más comentado en redes sociales durante este fin de semana.

La cantidad de famosos que agrupó la ceremonia, donde se selló el amor entre los artistas, llenó las redes sociales de múltiples fotos y videos de personas reaccionando a todos los detalles del matrimonio.

No obstante, uno de los clips que nuevamente se ha hecho viral es el de una entrevista de la influencer y cantante donde revela su particular forma de enamorar al boricua cuando no eran todavía novios.

Guaynaa suele presumir que él abordó a Lele y esta lo rechazó, por lo que él se alejó. Al tiempo ella fue quien dio el paso, pero esta vez detalló que fueron varias las aventuras que Lele tuvo que vivir para enamorar al boricua y lograr que olvidara esa friend zone en la que se dispuso estar. «Te voy a decir la verdad. Primero se enamoró de mí. Yo no estaba enamorada de él. Él intentó mucho para hacerme enamorar y él no pudo, así que se fue, y estaba con otra persona», dijo la instagramer en una entrevista que tuvo hace 2 años en el poscast del puertorriqueño Chente Ydrache.

“Me obsesioné con Guayna”

El clip, que ahora es viral, es uno donde la venezolana confiesa que hizo cosas un poco ‘incorrectas’ para acercarse al cantante de ‘Rebota’.

“Me obsesioné. Llamo a Sebastián Yatra y le digo, yo quiero que tu hagas fiestas privadas en tu casa y lo invites a él. Sebastián me dice ´yo ni conozco este muchacho, ¿por qué tengo que invitarlo?´ y yo le decía por favor”, dijo,

Pons, que es cuestionado por algunos usuarios en redes sociales, añadió que luego de haber tenido el acercamiento nuevamente con el artista, decidió unir los lazos con su familia. “El mejor de todo fue cuando yo le dije a mi familia. Vamos a hacer una cena y viene Guaynaa, todo el mundo agarren sus celulares que yo les mandé todo lo que tienen que decirle a Guaynaa. Y mi tío Chayanne también ahí”, reveló.

Reacción en redes sociales

En redes sociales, muchos usuarios calificaron esas acciones como ‘tóxicas’ y ‘poco saludable para una relación’.