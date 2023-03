Maestra exhibe mensajes que le mandan los padres de familia

Millones de personas utilizan, todos los días, TikTok para pasar el rato y disfrutar de los diversos videos que comparten los creadores de contenido. Al ser la aplicación más descargada de todo el mundo, existen muchos usuarios que buscan sumar seguidores y convertirse en influencers. Tal es el caso de Etzane, una docente que comparte cómo es su día a día.

La internauta ganó gran popularidad por exponer un supuesto mensajes que le mandó un padre de familia quién buscaba mantener una comunicación extracadémica: “Buenas maestra, cuándo es la próxima entrega de boletas?”, es el WhatsApp que recibió la maestra de preparatoria.

La grabación del relato ya suma más de un millón de reproducciones en la aplicación de videos cortos, donde se pueden leer mensajes como “Me dan ganas de volver a estudiar. En mis tiempos había puras viejitas”, “Mi hijo está en el kinder xD pero no hay bronca, me rifo”, o “también podría dar prepa abierta, me encantaría ser su alumno”.

