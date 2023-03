¿Indirecta a Eduin Caz? Daisy Anahy publica canción de Karol G y lanza poderoso mensaje

A pesar de tener aproximadamente 14 años juntos y de mostrar su fotografía en redes sociales donde se puede ver a ambos muy felices, Eduin Caz y Daisy Anahy han dejado en duda a sus seguidores luego de que se rumorara su separación.

Sin embargo, fue el vocalista de Grupo firme quien se encargó de confirmar esto y ahora se muestra en sus cuentas personales entonando canciones de desamor y revelando que está haciendo lo posible para volver con ella, pero ahora es la influencer que lanzó una indirecta al cantante.

Fue a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram que la joven mostró unas imágenes donde aparece maquilándose con los productos de la línea de belleza que ella misma creó, pero lo que más llamó la atención de todo esto es el fondo musical que utilizó para dar a conocer su emprendimiento.

Se trata de una canción de Karol G, que, aunque no era la misma que hizo en colaboración con Shakira, es igual de intensa que esta. El tema musical se titula ‘Gucci los paños’, el cual forma parte de ‘Mañana será Bonito’, el nuevo disco de la colombiana.

“Me decidí a empezar de cero, y ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando. Me tomé doscientas copas y las lágrimas bajando. Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando. Después de perderme, to’s dicen que eres el pendejo del año”, dice el fragmento que utilizó la influencer en la publicación.

Cabe resaltar que Daisy Anahy no escribió que la canción es dedicada a Eduin Caz y hasta la fecha no se ha pronunciado con respecto a su presunta separación. Sin embargo, en sus posts no aparece con el intérprete de ‘Se fue la pantera’, sino junto a sus hijos disfrutando de su embarazo.