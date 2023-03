A24 se consagra en los Oscar: esta es la historia de la productora independiente que ganó en las grandes categorías de la Academia

El elenco y el equipo de "Everything Everywhere All at Once" recibe el premio a mejor película en los Oscars el 12 de marzo de 2023, en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Las películas galardonadas con los premios más importantes en los Oscar fueron ‘Everything Everywhere all at once’ y ‘The Whale’, y ambas tienen algo en común: comparten la misma casa productora independiente, A24.

La noche de este domingo, 12 de marzo, la Academia consagró a la pequeña casa productora independiente que vienen haciendo un destacado trabajo en los últimos 10 años con películas de gran valor cinematográfico.

Con los premios obtenidos en los Oscar, la casa productora se convierte en el primer estudio que gana en todas las categorías principales y el primero que consigue también todas las categorías de actores, en una misma noche.

Historia de A24

A24 es una compañía cinematográfica independiente fundada en 2012 por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges. La compañía ha producido películas aclamadas por la crítica y el público, como Moonlight, Lady Bird, Hereditary y The Lighthouse, y ha ganado numerosos premios, incluyendo un Premio de la Academia a la Mejor Película por Moonlight en 2017.

La joven casa productora ha destacado por su enfoque en el cine de autor y la promoción de nuevos talentos en la industria cinematográfica. Además de su producción de películas, la compañía también ha incursionado en la televisión y ha producido series aclamadas como Euphoria y Ramy.

El nombre ‘A24′ también se ha convertido en una marca distintiva en la industria cinematográfica con su estilo visual y narrativo único, y ha sido elogiada por su capacidad para apoyar y fomentar el desarrollo creativo en la industria del cine.

Al ser una distribuidora independiente, sus películas cuentan con un presupuesto limitado, en comparación con grandes producciones dentro de la industria cinematográfica.

Por ejemplo, Everything Everywhere all at once, tuvo un presupuesto de tan solo 25 millones de dólares, mientras que ‘The Whale’ costó 3 millones. A diferencias de grandes producciones de Marvel o DC que suman entre 150 a 200 millones por proyecto.

Es por eso que el mérito cinematográfico de sus obras son más celebrados, y con el nuevo éxito que registra con esta jornada de premiaciones, su expectativa se va incrementando al momento de anunciar nuevos proyectos.