Famoso condado de Arizona cambiará de nombre por un concierto de Taylor Swift

Taylor Swift anunciaría concierto en México con la gira ‘The Eras Tour’. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images for MTV)

Taylor Swift afina los últimos detalles para iniciar su gira que recorrerá unas 20 ciudades de los Estados Unidos. The Eras Tour comienza este viernes 17 de marzo en una localidad de Arizona llamada Glendale. La elección del primer concierto de la cantante de Country provocó que el alcalde decidiera cambiar el nombre de la región por dos días.

Es la muestra de la locura que genera una de las máximas exponentes de la música country en los Estados Unidos y el mundo entero. El hecho de que Glendale cambie de nombre, aunque sea por dos días, es uno de los más grandes honores que un artista pueda recibir.

Según una reseña de EFE, publicada por el portal Swiss Info, la ciudad de Glendale pasará a llamarse Swift City durante los días 17 y 18 de marzo de este 2023, que serán los dos en los que habrá concierto de Taylor en esta localidad.

4 dias para que Taylor Swift inicié su gira 'The Eras Tour' pic.twitter.com/adNtAo3Ndf — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) March 13, 2023

Las autoridades municipales de esta región de Arizona ya habían mencionado desde el viernes que la ciudad cambiaría de nombre en este par de días. Pero fue este lunes que se confirmó la identidad de la localidad durante los dos días de conciertos.

Glendale está ubicada en los suburbios de Phoenix, famosa capital de Arizona. Se estima que en esta localidad viven cerca de 250 mil personas.

La gira de Taylor Swift inicia este viernes y tiene fechas confirmadas hasta el 9 de agosto de este 2023. Todavía no está confirmado, pero se espera que en la segunda parte del año la cantante sume conciertos a nivel internacional. América Latina guarda esperanzas de poder recibir a la intérprete de You Belong Me.