Javier Ibarreche: “hicimos famosa a la persona correcta”, dicen internautas sobre el tiktoker

Javier Ibarreche representó a miles de personas que sueñan algún día estar en una ceremonia como los premios Óscar, al tener la oportunidad de entrevistar a los protagonistas de la películas y mostrar su lado fan, pero si perder su profesionalismo al hacer su trabajo.

El tiktoker mexicano, que cuenta con casi diez millones de seguidores, logró refrescar la transmisión de TV Azteca, con un estilo divertido, inteligente y con comentarios precisos.

Seguido por sus originales reseñas de series y películas, también lo hemos visto como actor y standupero, actividades que le permiten mantener las cosas en equilibrio.

Javier Ibarreche de 29 años de edad, es un tiktoker mexicano que recomienda series en la plataforma de videos y lo hace de forma tan exitosa que está llamando la atención de medios tradicionales como la televisión abierta.

“Sigo sin procesar todo lo que viví ayer. Por años vi esta ceremonia en la tele pensando ‘ay, estaría padre’. Pero de verdad nunca imaginé que un día iba a poder trabajar en este evento que incluso de cerca se sigue sintiendo irreal. Tengo mil cosas que contarles. Por lo pronto, aquí un par de fotos donde le estoy haciendo a la mamada en las icónicas escaleras y en la alfombra, un momento donde se juntaron Emily Blunt, Dwayne Johnson, Nicole Kidman y Jessica Chastain a cotorrear (no mamen que acabo de escribir eso), dos fotos de lo que ayer se convirtió en mis momentos favoritos de la vida, y por supuesto el tremendo equipo con el que tuve el placer de trabajar”, compartió en su cuenta de Instagram.

“Sé que yo ni entré al teatro pero siento como si me hubieran dado un premio, ya mero me ponen la música, luego les cuento más porque, de nuevo, tengo un chingo más que contar. Javi de 2021, agárrate, cabrón. No tienes idea lo que te espera”.

— Javier Ibarreche