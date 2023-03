Michelle Yeoh, la primera actriz asiática en llevarse un Óscar

Como es tradición en estos años, la selección del Óscar 2023 a la Mejor Actriz protagonista se caracterizó por la diversidad, las grandes repetidoras y las apuestas un tanto controvertidas. La favorita en la categoría era Cate Blanchett, pero Michelle Yeoh, logró llevarse la estatuilla dorada por la cinta Everything everywhere all at once (Todo a la vez en todas partes).

La actriz, de 60 años, se convirtió en la primera asiática en llevarse un Óscar tras 95 años de historia.

Las súper heroínas son las madres del mundo: #MichelleYeoh al recibir el Premio Oscar a Mejor Actriz por su rol en @allatoncemovie pic.twitter.com/xn2UUfzP3M pic.twitter.com/mIzMwAzuri — Pía Barragán (@Pia_Barragan) March 13, 2023

“Para todos los niños y niñas que se parecen a mí y que están viéndome está noche, esto es un faro de esperanza y posibilidades. Y mujeres, no dejen que nadie les diga que ya pasó su mejor momento”, dijo Michelle Yeoh, durante su discurso.

Everything everywhere all at once se lleva a casa siete premios de la Academia.

