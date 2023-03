Los premios Óscar alcanzan su máximo en los últimos tres años

Para los que se preguntan cómo le fue en números a los premios Óscar en esta edición celebrada, que para muchos representó una entrega diferente por la diversidad e inclusión; además, por las controversias de su anfitrión Jimmy Kimmel.

Lo cierto, es que los Óscar aumentaron su audiencia televisiva por segundo año consecutivo, obteniendo los índices de audiencia más altos para el programa desde 2020. La transmisión del domingo promedió 18,7 millones de espectadores y una calificación de 4,0 entre adultos de 18 a 49 años en ABC, según las calificaciones nacionales rápidas ajustadas por zona horaria de Nielsen (las cifras incluyen la visualización fuera del hogar).

Esa es una mejora del 12,5% en los espectadores y un aumento del 5% en adultos de 18 a 49 años con respecto a los premios del año pasado, que generaron 16,62 millones de espectadores y una calificación de 3,76 en el grupo demográfico de 18 a 49 años.

La transmisión del domingo atrajo la audiencia más grande para cualquier entrega de premios desde los Óscar de 2020, celebrada unas semanas antes de que la pandemia de Covid-19 provocara cierres generalizados, con un promedio de 23,64 millones de espectadores. También es el programa de entretenimiento más visto en horario estelar esta temporada, superando los 15,66 millones de espectadores del estreno posterior al Super Bowl de Next Level Chef en Fox.

A pesar del salto en los espectadores, los Óscar aún registraron su tercer total de espectadores más pequeño desde que Nielsen comenzó a rastrear esa estadística, solo por delante de los últimos dos años.

Aún así, el aumento de los espectadores año tras año contrasta con una tendencia que generalmente ha visto calificaciones más bajas en todos los ámbitos para entregas de premios en los últimos años.

Los Grammy también disfrutaron de un aumento sustancial de audiencia este año, pero los Globos de Oro cayeron desde su última ceremonia televisada en 2021, y los Emmy alcanzaron un mínimo histórico en septiembre.

La transmisión del domingo, que duró un poco más de tres horas y media y estuvo dominada por las siete victorias de Everything Everywhere All at Once, obtuvo críticas en su mayoría positivas por su presentación libre de controversias, la capacidad del presentador Jimmy Kimmel para mantener el programa en movimiento y discursos emotivos de los ganadores, incluidos Ke Huy Quan y Michelle Yeoh , el homenajeado al mejor actor Brendan Fraser y el compositor de Naatu Naatu M.M. Keeravaani.