Shakira es captada entre lágrimas en Nueva York

Shakira sigue dando de qué hablar y cada paso que da o cada aparición pública genera una serie de reacciones en redes sociales. Luego de su exitoso momento en el programa de Jimmy Fallon, donde cantó por primera vez en vivo BZR Music Sessions 53, la cantante colombiana fue captada en las calles de Nueva York.

La artista de 46 años sigue facturando con el tema de su separación con Gerard Piqué y sumando reproducciones en las distintas plataformas digitales de todo el mundo con sus canciones.

Shakira está en Estados Unidos con sus hijos Milán y Sasha, como previo a la mudanza que tendrán de España a Miami.

En las redes sociales circulan imágenes que se han vuelto virales, en las que puede verse a la compositora con una cara triste e incluso podría pensarse que llora al hablar con una persona. Mucho se especula que esa fue su reacción al recibir una mala noticia que podría estar relacionada con alguna nueva demanda del deportista.

Sus seguidores también especulan con el significado de las fotos de Shakira.

“Y dónde quedó aquello de…. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Normal, todas lloramos por muchas cosas”, “Dejen a esa mujer tranquila Dios”, “Tan capas y era solo un gesto de alguna conversación equis, pero el amarillismo debe ser exagerado para vender, dejen a esa mujer en paz ...”, “Es humana, y ha pasado por mucho. Un poco de empatía”, Pero.dios.mio ya no llores más el no te merece tu eres una gran mujer”, “Ella es muy empática.. No todo debe ser en torno a ella.. Tal vez, le contaron una situación difícil y está conmovida..”, señalaron algunos internautas.