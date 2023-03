Extranjero denuncia a agente aduanal por pedir ‘mordida’ en Cancún

Para muchos extranjeros, México es uno de los países favoritos para disfrutar de unas buenas vacaciones. Con una gran variedad de alimentos y un clima clima tropical, los turistas acuden a las playas aztecas para gozar de las olas y de momentos inolvidables. Sin embargo, el vecino de Estados Unidos también es señalado por contar con un alto indice de inseguridad.

Las autoridades correspondientes se han encargado de fortalecer la vigilancia en los destinos más frecuentados por los vacacionistas y así evitar malas experiencias en México, mas en las ultimas horas se comenzó a popularizar el extraño momento que vivió un español a la hora de pasar por la aduana en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo.

Carlos Sabbagh es un creador de contenido que comparte, mediante su cuenta de TikTok, los videos que realiza durante sus viajes por distintas partes del mundo. En las más recientes publicaciones, el influencer denunció a un agente aduanal por pedirle una mordida durante la documentación de su equipaje.

“Antes de empezar a grabar, me estaba dejando caer que si la soborno no me pondría multa, pero no accedí”, es el texto que colocó el hombre en la grabación donde se ve a la mujer llenar un formulario por el ingreso de un dron a tierras mexicanas. El turista tuvo que realizar el pago y seguir con sus vacaciones.

