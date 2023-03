Poncho De Nigris pone a la venta embriones con su ADN

Alfonso de Nigris Guajardo o mejor conocido como Poncho De Nigris es un famoso conductor e influencer mexicano, el cual saltó a la fama por diversos reality shows, uno de ellos fue Big Brother, en donde quedó en tercer lugar.

El actor fue uno de los solteros más codiciados durante su juventud, pero fue Marcela Mistral quien logró conquistar su corazón, después de 7 años de matrimonio comparten 3 hijos, a pesar de que hace un año tuvieron a la que podría ser última hija, Poncho podría tener otros planes.

Poncho De Nigris pone a la venta embriones

En una entrevista con la revista TVNotas, De Nigris aseguró que ya ‘cerro la fábrica’, pese a que no se ha sometido a ninguna operación, la pareja decidió no tener más hijos; sin embargo, tienen dos embriones congelados.

“También si alguien quiere tener hijos con la percha que tengo, pues también estarían en venta, ya ven que tengo hijos hermosos. No están baratos, son años para mejorar la raza humana y no estaría bien que los regaláramos. Les vendería cada embrión en no menos de 2 millones de dólares” explicó en medio de la entrevista.

De acuerdo con Poncho todo surgió a raíz de las problemáticas por las que atravesó en su matrimonio para poder concebir un bebé, de ahí que decidieron fecundar los embriones y finalmente congelarlos para decidir en el futuro sobre su destino.

Poncho De Nigris espera recibir varias ofertas por parte de sus seguidores en redes sociales para que puedan igualar o mejorar la oferta por cada embrión, lo cual ya generó un debate en redes sociales.