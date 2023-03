¿Qué más mandan? Maestra exhibe los mensajes que le envían algunos padres de familia 👀

TikTok la aplicación más descargada en todo el mundo. Por eso, existen muchos videos que sorprenden a los millones de usuarios que navegan por el sitio chino. Pese a tener una gran variedad de temas, en las últimas horas las maestras está rompiendo la red. Tal como el clip que compartió Alejandra Trillo, una maestra de kínder que evidenció qué es lo que le mandan algunos padres de sus alumnos.

“Yo siendo maestra de kínder”, es el texto que colocó la creadora de contenido en el breve video de solo cinco segundos. Después de mostrar “su gran figura”, la docente insertó la captura de pantalla de una conversación en WhatsApp: “Maestra cuándo hace junta de padres?” , el simple comentario llegó a sumar más de 20 millones de reproducciones en TikTok.

“Maestra reprobé plastilina 1 me da clases”, “La mamás se quejarían a mas no poder xd”, “hasta yo quiero junta y ni hijos tengo”, o “No tengo hijos maestra, pero me gustaría atender a la junta”, son algunos de los comentarios que colocaron sus admiradores.

Alejandra realiza clips relacionados al cambio físico que logró al realizar ejercicio desde 2016. Para tener un ingreso extra, la mujer se convirtió en modelo y ahora realiza material exclusivo en el popular sitio de OnlyFans.

Los papás o los seguidores más fieles, podrán consultar sus más de 150 fotos y videos; solo deben pagar 250 pesos mensuales. Hasta el momento, la modelo no ha compartido cómo es su día a día al interior de las aulas, sin embargo, es una de las maestras más populares de TikTok con un millón 800 mil admiradores.