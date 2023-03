¡Tiene un ángel! Mujer se salva de ser atropellada

“¿Crees en la suerte?”, es una de las preguntas más frecuentes al momento de presenciar un suceso de fortuna. Pese a existir un debate con respecto al cuestionamiento anterior, diversos internautas se encargan de difundir sorprendentes videos que muestran cómo algunas personas “vieron pasar su vida en cuestión de segundos” y se salvaron de tener un trágico final.

Para evidenciar todo lo anterior, el periodista Arturo Luna Silva se encargó de compartir, mediante su cuenta personal de Twitter, la grabación de una cámara al interior de un automóvil que documentó el momento en que una mujer casi pierde la vida por no fijarse en ambos sentidos al momento de cruzar una calle.

¿Has visto tu vida pasar frente a ti?



Bueno, pues esta mujer sí.



Al intentar cruzar una avenida, no se percató que un camión venía a toda velocidad y de milagro no murió arrollada.



Esto ocurrió en León, #Guanajuato.



⁦@Pueblaonline⁩ pic.twitter.com/PJm9QYvVQ0 — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 14, 2023

En el clip se ve cómo la mujer caminó sin algún miedo de ser atropellada, por lo mismo, no notó la presencia de una unidad de transporte público que pasaba por el lugar. Si la dama hubiera acelerado el paso, la historia sería distinta y, seguramente, no estaría ya en este mundo . Por fortuna, la peatona pudo levantarse y fue auxiliada por dos elementos de seguridad que presenciaron el hecho.

