Rosalía y Rauw Alejandro comparten un adelanto de su colaboración

Rosalía y Rauw Alejandro intentaron mantener su relación lejos de los reflectores y redes sociales, pero luego de varios rumores ambos optaron por compartirlo con sus seguidores; pese a que separaron su noviazgo de sus carreras durante varios años, este 2023 decidieron arriesgarse, puesto que el pasado 13 de marzo anunciaron que tendrán una colaboración musical.

Ambos compartieron una publicación con sus iniciales entrecruzadas para dar la noticia a lo grande, ya que tendrán tres canciones: ‘Beso’, ‘Vampiros’, y ‘Promesa’.

Rauw Alejandro y Rosalía. Rauw Alejandro y Rosalía. / Foto: Instagram.

Colaboración musical de Rosalía y Rauw Alejandro

Como ocurrió con el último álbum de Rosalía, la cantante lanzó un pequeño adelanto de una de las canciones desde su cuenta de TikTok en compañía del cantante puertorriqueño.

La pareja apareció en el clip desde una cama, casi a punto de besarse mientras interpretaban uno de los versos de su nuevo proyecto.

“Es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar, no me dejes solo

Pa’ dónde vas, Pa´dónde vas, Pa’ dónde vas”

Rosalía y Rauw estrenarán de manera oficial los tres temas el próximo 24 de marzo, próximamente podrían sorprender a sus seguidores con la primera presentación en vivo de su colaboración, ya que el intérprete de ‘Punto 40′ se encuentra de gira por su disco ‘Saturno’.