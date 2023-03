Diego Boneta se ayudó con terapias para zafarse del personaje “Luis Miguel: La serie”

El nombre de Diego Boneta tomó mayor popularidad a nivel internacional luego de interpretar a Luis Miguel, durante las tres temporadas de Luis Miguel: La Serie. El proceso de la producción para Netflix contó con una duración de cinco años.

Boneta confesó que fue tanto lo que se metió en el papel de “Luismi” que tuvo que recurrir a terapias para desprenderse del personaje ya que luego de culminada la serie, el papel interfería en su propia vida personal y lo que él sentía de si mismo.

“De repente, inconscientemente, cuando me tocaba, por ejemplo, pedir unos tacos con mis amigos, se me salía pedirlos con la voz de Luis Miguel y me decían ‘oye, no mam…’”, le compartió el actor al influencer Roberto Martínez.

El actor Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel en "Luis Miguel" de Netflix posa para retratos en la alfombra roja de la serie en la Ciudad de México el martes 17 de abril de 2018.

Dice que hasta sus amigos le recordaban que ya no se encontraba en el set de grabación, ello le hizo enfrentar una etapa muy difícil luego de culminar la primera temporada. Se involucró tanto en el personaje que tardó tiempo el poder dejarlo atrás, algunos episodios hoy recuerda como anécdotas graciosas.

“Al terminar la primer temporada me veía yo físicamente diferente, me veía como Luis Miguel porque me hice lo de los dientes y todo. Fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego. Terapia para volver a mí”, añadió Diego Boneta al pódcast Creativo sobre su desprendimiento del personaje.

El actor nacido en Ciudad de México de 32 años dijo que luego de la primera temporada el resto de la serie fue un camino mucho más fácil, ya que llevaba adelante una preparación gracias a la terapia que tuvo que recibir tras sufrir sobre este problema de identidad.

A pesar que desde que protagonizó “Luis Miguel: la serie”, Diego Boneta ya se acostumbró a que lo identifiquen como el protagonista de la biografía del intérprete de La Incondicional, sin embargo, el histriónico está enfocado en continuar con su carrera lejos de la imagen de Luis Miguel, así lo refirió el propio Boneta en una entrevista para el diario El País.

“Ni me dicen que soy el nuevo Luis Miguel. Me dicen directamente ‘¡Luismi!’ o ‘¡Luis Miguel!”, declaró. “Es lo que quería que sucediera, a fin de cuentas, convertirme en ese papel, que la gente me dijera eso. Pero ahora quiero quitarme ese personaje de encima. No soy Luis Miguel. Soy Diego”, expresó.