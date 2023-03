¿Es su nuevo novio? Una foto de Shakira con una personalidad de Hollywood desata una ola de rumores

No era el surfista, con quien había sido vista sonriendo en unas playas de España. Tampoco fue su llanto, con el que apareció en los recientes días en Nueva York. Los rumores de la prensa rosa indican que el foco hacia Shakira, en realidad debe apuntar hacia que podría estar a punto de confirmar que superó a Piqué. Y no, no lo hará con un tema musical.

Una fotografía en la que aparece la cantante colombiana ha causado un alto revuelo en las redes sociales. ¿Es su nuevo novio o es tan solo un viejo amigo? Será el tiempo, el encargado de aclarar el asunto. Lo cierto es que agrada ver a Shakira sonreír una vez más.

La cantante de ‘Pies descalzos’ apareció en un juego de hockey de los New York Islanders junto al presentador del programa The Voice, Carson Daly. La cuenta oficial de la Natinoal Hockey League (NHL) posteó la imagen en la que aparecen ambas personalidades.

Llama la atención que, según reseña la revista Quien, los dos llegaron juntos. Hay rumores de fuentes que aseguran que han sido visto compartiendo en previas ocasiones. Entonces, de ser cierto, se podría decir que Shakira está en las puertas de un nuevo romance.

Shakira y Carson se conocen desde el año 2001, cuando el presentador trabajaba para MTV y la barranquillera se alzaba como una artista internacional con su hit ‘Whenever, Whenever’. Es probable que solo sea una vieja amistad que se está poniendo al día.