Yeri Mua confiesa que iniciará un proceso de desintoxicación

La joven veracruzana Yeri Cruz Varela o mejor conocida como Yeri Mua se ha convertido en una de las creadoras digitales más populares en las plataformas de TikTok y Facebook, aunque su contenido comenzó con tutoriales de maquillaje, después evolucionó en lives donde habla de temas privados de su vida de manera abierta.

En una de sus últimas transmisiones confesó que entrará en un proceso de desintoxicación con el objetivo de disminuir o erradicar por completo su consumo de marihuana.

Yeri Mua iniciará un proceso de desintoxicación

La influencer compartió en 2022 el duelo que vivió por la ruptura de su relación, lo cual dejó como resultado una serie de señalamientos entre ambos, ante las constantes críticas Yeri Mua se ha mostrado vulnerable con su audiencia para reconocer el momento que afronta.

“Estoy tratando de dejar la marihuana, solo espero que no me juzguen. Es una decisión personal y la razón por la que yo quiero dejar de fumar es porque precisamente ahorita estoy pasando por un proceso de depresión, a medida que mis problemas emocionales fueron engrandeciéndose me di cuenta que estaba fumando todo el tiempo” dijo durante la transmisión.

La comunidad que ha creado Yeri es bastante solida, ya que tan solo en Instagram cuenta con más de seis millones de seguidores y en Facebook acumula 10 millones, es por ello que sus fans reaccionaron con mensajes de apoyo y comprensión ante la situación que atraviesa.

Yeri Mua rechazó participar en ‘La Casa de los Famosos’

Los participantes de este reality show son grabados casi las 24 horas del día, los seguidores señalaron a Yeri Mua como una de las favoritas para ser considerada parte del elenco; sin embrago, la influencer veracruzana explicó las razones que la detienen para participar.

“No entraría a ‘La Casa de los Famosos’ porque estaría tres meses sin mi teléfono, lo que significa que iban a ser tres meses sin hacer contenido, tres meses sin monetizar, tres meses dejando a la deriva a mis empleados y a todas las personas que dependen de mi” explicó durante una de sus transmisiones.

A pesar de que no comentó si recibió la invitación por parte de la producción, la creadora de contenido fue clara en sus prioridades, en específico por las personas que trabajan para ella, las cuales dependen económicamente de los ingresos que genera de sus redes sociales.