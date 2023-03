Laura Bozzo a sus 70 años muestra su abdomen y la explotan a mensajes

Laura Bozo ha sido objeto de señalamientos en diversas oportunidades. No sólo por su abuso en filtros en las fotografías que sube a Instagram sino también por su atuendo juvenil que no le queda nada bien según afirman sus seguidores. La presentadora peruana se abrió su chaqueta y mostró su abdomen. Los internautas la llamaron: “Vieja ridícula”.

Laura Bozo está dentro del equipo de panelistas de ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera temporada, lo que le permite tener la libertad de mostrar cada semana sus outfits. En este espisodio lució un traje de chaqueta y pantalón fucsia pero en una de las forografías, abrió su chaqueta y mostró su brasier con piedrería acorde a la ocasión. El detalle no fue el vestuario, sino que decidió posar con la chaqueta abierta y mostrar su abdomen. Sus redes sociales no pararon de recibir críticas.

Los seguidores le dijeron: “Ya usted no está para ese estilo, uno puede vestir elegante y bonito sin necesidad de hacer el oso”, “Muy mal asesorada, que pesar”, “Que ridiculez tan vieja para esos vestuarios”, “con todo respeto pero usted Sra ya no está para esto, a su edad es un tanto ridículo”.

“La cara no es de ese cuerpo! es lo que me parece”, Señora, otra vez! Ya usted no está en edad de hacer eso”, son algunos de los mensajes de los internautas.

Aunque Bozo no se quedó atrás y comentó algunos mensaje donde hacen señalamientos en su contra.

La conductora de ‘La Casa de los Famosos 3′, no tuvo problema en quitarse los zapatos en plena gala del reality show y allí fue nuevamente criticada por los usuarios de internet.

Además, le consultaron que si ya había comenzado a pensar en su retiro de las pantallas de televisión. Sin embargo, la interrogante no ha sido respondida hasta ahora por la peruara.