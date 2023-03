Maestra provoca polémica por ofrecer contenido íntimo en OnlyFans

OnlyFans es uno de los espacios más usados para ofrecer contenido exclusivo. Pese a no ser obligatorio la venta de imágenes y videos íntimos, la mayoría de creadores de contenido ofrecen este material a todos sus suscriptores, quienes realizan un pago mensual para poder acceder a todo lo que realiza las modelos.

Después de popularizarse el portal, muchas personas optaron por crear una cuenta y ganar más dinero de lo que recibían en sus empleos. Etzane es una profesora que comenzó a ganar gran popularidad por compartir clips en TikTok, la aplicación más descargada en todo el mundo.

La joven, de solo 25 años de edad, muestra los distintos datos curiosos que vive por ser docente, mas en las últimas horas se dio a conocer el perfil de OnlyFans que tiene en el que ofrece material íntimo. Con un pago mensual de 14 dólares, unos 264 pesos mexicanos , cualquier persona puede acceder a sus más de 150 fotos y 58 videos en los que muestra un lado distinto a lo que enseña en las aulas.

