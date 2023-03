Así replicó Ferka a la entrevista que realizó Christian Estrada recientemente

Christian Estrada estuvo como invitado en el programa conducido por Julián Gil, “¡Siéntese quien pueda!”, y conversó de su situación con Ferka, quien al parecer no lo deja ver a su hijo hasta que acceda a pagar la enorme suma de dinero que le está pidiendo para su manutención.

Primero, el ex de María Fernanda Quiroz negó haber intentado secuestrar a su hijo, además aseguró que como él creció sin la presencia de su padre, no le gustaría que su pequeño pasara por lo mismo.

“Nunca hubo secuestro”- En primicia #ChristianEstrada habla sobre el duro momento que vivió por querer ver a su hijo. pic.twitter.com/pKyf6YeYnO — Siéntese Quien Pueda (@SQPshow) March 16, 2023

Después, Christian Estrada expuso que Ferka le estaba pidiendo una exorbitante cantidad de dinero para la manutención y mientras no aceptara, no le permitiría ver a su hijo.

Ferka comentó la publicación de la entrevista en el perfil de “¡Siéntese quien pueda!”

“¡Siéntese quien pueda!” suele publicar en su cuenta de Instagram varios vídeos de su programa y en el post donde sale Christian Estrada hablando sobre la supuesta cantidad de dinero que Ferka le estaba pidiendo para la manutención de su hijo, ella comentó: “¡Ay, Dios mío! Cuanta mentira aquí”.

“Me está pidiendo una cantidad que no es posible”- #ChristianEstrada habla por primera vez de la manutención que solicitó #Ferka. pic.twitter.com/GzrjbFT0yJ — Siéntese Quien Pueda (@SQPshow) March 16, 2023

“Te voy a ser sincero, me está pidiendo una cantidad que no es posible, eso es lo que ella está pidiendo para ella, ella lo ve por ella misma, no por el niño. Yo no tengo problemas de darle todo a mi hijo, pero tampoco le voy a pagar a ella sus vacaciones con el tipo que anda. Yo no estoy pidiendo nada más, yo quiero ver a mi hijo, convivir con mi hijo”, fue lo que dijo Christian Estrada en la entrevista.

🚨¡EN EXCLUSIVA! @ChristianEstrada le envia un emotivo mensaje a la madre de su hijo, #MaríaFernandaQuiroz, mejor conocida como @Ferk_Q👀 pic.twitter.com/6y5aA0WVDF — Siéntese Quien Pueda (@SQPshow) March 16, 2023

Además, también le pidió que pensara en el bienestar de su hijo, porque, aunque ellos no estén juntos y no se lleven bien, su pequeño no tiene la culpa de nada, así que esperaba que no lo privara de estar con él.

¿Cómo es la vida ?…

un padre implorando ver a su hijo ,pidiendo en su programa que lo dejen ser parte de su vida y el otro desaprecio de la vida de su hijo . Ni un peso , ni un mensaje .

Wow! #asilascosas #calladitanomeveomasbonita pic.twitter.com/zfFQZ1Jpjk — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) March 15, 2023

Por lo que la actriz decidió expresar lo siguiente en Twitter: “¿Cómo es la vida? un padre implorando ver a su hijo, pidiendo en su programa que lo dejen ser parte de su vida y el otro desapareció de la vida de su hijo. Ni un peso, ni un mensaje”.