Ha*Ash marca territorios: “hacemos la gira más grande de nuestra carrera”

Ha*Ash vive la vida loca, musicalmente hablando, con Mi Salida Contigo Tour que sigue su paso por Sudamérica, donde terminarán en Venezuela y Puerto Rico, en las próximos días.

Hanna charló con Publimetro desde Buenos Aires, Argentina, donde brindaron dos shows sold out para compartirnos su sentir sobre el camino del dueto que sigue compartiendo su historia musical en varias partes del mundo.

“No sabes lo bonito que se siente poder llevar la bandera de México en alto a tantos países. Tener la oportunidad de llevar -sin duda- la gira más grande que hemos tenido en nuestra carrera por diferentes países en Centro y Sudamérica. Además, con la gran noticia que han sido llenos totales y en algunas ciudades repetimos fechas como hoy (domingo) es la segunda noche en Buenos Aires. Estamos planeando para principios del año que entra una segunda vuelta a estos países y se siente muy bonito cruzar fronteras con nuestra música y ver que que la gente se identifica con nuestra música”, compartió la cantante.

Ha*Ash entrevista desde Argentina. (Fotos: Ocesa Seitrack.)

Hanna y Ashley se han convertido en las catalizadoras de las emociones a través de sus temas y el contacto directo con sus fans.

“Nuestra música y los conciertos son para la gente y te voy a decir algo, no estaríamos aquí 20 años después, si no fueran por los escenarios y el contacto directo que tenemos con la gente, porque al final este trabajo es para la gente. Nosotros hacemos música con la finalidad de llegarle a la gente y ver que lo estén disfrutando, eso es lo más gratificante que le da valor a todo el trabajo que hacemos. Siempre nos ponemos en los zapatos de la gente para que salga diciendo que valió la pena comprar el boleto, de hacer horas en el estacionamiento, hacer fila para venir pasar una noche entera con nosotras, eso lo valoramos. Al final, estamos en deuda con la gente, porque esta carrera te va bien o te va mal dependiendo del criterio de la gente”, explicó.

Hanna adelantó lo que se viene a corto plazo, “arrancaremos 25 fechas por Estados Unidos y gracias a la buena respuesta regresaremos a México y vamos -creo- por nuestro séptimo Auditorio Nacional en Ciudad de México para junio y seguiremos con otras ciudades”.

Balance de vida

Hanna tuvo a su hija Mathilda en junio de 2020 y confesó cómo lleva un balance entre artista y mamá.

“No me había tocado trabajar y ser mamá al mismo tiempo, pero cuando arrancó la gira yo decía: ‘¿cómo lo voy a hacer?’, uno encuentra la manera de hacerlo. En en mi caso me llevó a Mathilda y ha sido padrísimo; ahorita poderle enseñar el mundo, puede subirse al escenario, escuchar música y tener ese acercamiento a la música. Además, tener la oportunidad de vivir otras culturas, eso enriquece muchísimo. Más allá del trabajo extra, siento mucha gratitud de tener la oportunidad de mostrarle el mundo y ser un ejemplo para ella, de una mujer que no solamente es mamá, sino también trabaja y sueña. Creo que hay que romper ese estereotipo de que cuando eres mamá se te acaba todo, como sociedad hay que ir rompiendo con eso; claro es es más trabajo, porque tienes que organizarte más, pero pero la verdad para mí ha sido lo más gratificante saber que hoy puedo hacer las dos cosas bien”.

Ha*Ash entrevista desde Argentina. (Fotos: Ocesa Seitrack.)

Con una historia de 20 años arriba de los escenarios, tanto Hanna como Ashley, siguen con la adrenalina, los nervios y las emociones a flor de piel.

“Pensarías que después de estar 20 años girando se acabaría esa emoción, pero Ashley y yo seguimos justo aquí porque los nervios siguen ahí y la emoción sigue ahí. Hoy tenemos la fortuna de mirar atrás y ver todo el camino que hemos recorrido. También, tener la oportunidad de ahora estar recogiendo los frutos de todo el trabajo. Me acuerdo que iniciamos en restaurantes y lugares pequeños, en el que estaba con mi teclado y Ashley salió con nuestra guitarra e hicimos el show; luego teatros y hoy tener la oportunidad de hacer dos estadios Luna Park (Buenos Aires), eso es un impulso”, finalizó.

Hanna y su diario

“Desde el 2015, obviamente nosotros arrancamos mucho antes, pero desde el 2015 cuando contábamos algunas anécdotas con nuestros amigos, de los viajes y de todo, alguien me dijo: ‘oye, deberías de escribir todo esto para que no se te olvidé’. Desde ese año (2015) llevo un diario en donde escribo, tomo fotos y tengo eso, porque es increíble mirar atrás. Está muy bonito poder tener eso de memoria y tenerlo guardado para siempre entonces sí en efecto sí guardo eso”.

Al preguntarle si algún día lo publicaría señalo, “nunca digo nunca, pero no es algo que tenga contemplado”.

“Mandamos un beso a toda la gente de México que nos estará leyendo y que estén pendientes que estaremos anunciando la segunda vuelta por la República Mexicana” — Hanna

Ha*Ash entrevista desde Argentina. (Fotos: Ocesa Seitrack.)

Próximos conciertos

Querétaro. 3 de junio, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Ciudad de México. 9 de junio, Auditorio Nacional.

Monterrey. 22 de junio, Auditorio Citibanamex.

Guadalajara. 29 de junio, Auditorio Telmex.