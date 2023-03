Revelean el título de la nueva película de Quentin Tarantino

Comienza la cuenta regresiva para lo que muchos esperan que sea la última película del particular director, Quentin Tarantino.

Desde que lanzó ‘Once Upon a Time in Hollywood’ en el 2019, el director había dicho que solamente iba a dirigir 10 películas. Por lo tanto, considerando que Kill Bill: Volumen 1 y 2 es una sola película, según el cineasta, su nuevo proyecto se convertiría en el décimo.

Según un reporte de ‘The Hollywood Reporter’, el director ya tiene listo el guion de su nueva película que se llamará ‘The Movie Critics’, una obra que contará la historia de la crítica cinematográfica en los años 70, de la mano de Pauline Kael.

Kael, fue una crítica de cine y novelista reconocida por sus constantes peleas con sus editores y directores.

Detalles de la nueva cinta de Tarantino

El proyecto no tiene una casa estudio; Podría salir a los estudios o compradores tan pronto como esta semana, según THR.

Uno de los favoritos podría ser Sony, donde Tarantino tiene una estrecha relación con Tom Rothman. Sony distribuyó Once Upon a Time in Hollywood, la obra del cineasta de 2019 sobre la realización de películas de la década de 1960, y también le dio un trato único en el que los derechos de autor vuelven a él con el tiempo.

El director de casi 60 años, después de realizar esta película, planea dedicarse a la escritura, por eso ya lanzó su primer libro llamado ‘Cinema Speculation’, un ensayo donde agrupa las películas estadounidenses más importantes durante los 70′, junto a teoría crítica del cine.

De igual manera, también se conoce las intenciones del reconocido cienasta de participar en proyectos como series limitadas u obras de teatro.