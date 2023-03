El pasado 12 de marzo, la creadora de contenido Tammy Parra, dio a conocer su compromiso con Omar Nuñez, esto, tras un viaje que hicieron a París por su cumpleaños, donde él hizo la propuesta, sin embargo, la perfecta historia de amor llegó a su fin, tan solo un par de días más tarde.

Tammy Parry termina su relación tras pruebas de infidelidad por parte de Omar Nuñez. / Foto: Instagram

Todo esto comenzó un par de horas después del anuncio del compromiso, debido a que una usuaria de OnlyFans (Andy Caballero) reveló que el también influencer Omar Nuñez, le había enviado mensajes subidos de tono mediante la aplicación de Instagram.

Sin embargo, muchos internautas no creyeron estas declaraciones por lo que otras chicas compartieron que a ellas también les había pedido lo mismo y su modus operandi era activar el modo efímero en la plataforma para que estos mensajes desaparecieran, “Es una función opcional que hace que los mensajes ya vistos desaparezcan cuando abandonas la conversación del chat”, se puede leer en el sitio web oficial de Instagram.

Tammy Parra termina su relación tras pruebas de infidelidad por parte de Omar Nuñez. / Foto: Instagram (Instagram @omarnuma)

Tras esto, millones de usuarios comenzaron a enviar mensajes a Tammy Parra donde le exigían una respuesta de su parte y fue hasta el miércoles 15 de marzo, cuando por medio de un video en TikTok, compartió que había puesto fin a su relación con Omar Nuñez.

“Así como hice mi relación pública pues tienen derecho a saber qué pasará. Con el dolor del mundo, decidí terminar mi relación. Yo soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre, sé perfectamente lo que me merezco y en mi vida tengo una regla de oro, dejar ir a la personas que no me valoren y no respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va hacer”, dijo Tammy Parra entre lágrimas.

Estoy procesando todo, yo creí tener una relación muy sana y linda y al día siguiente ya estaba comprometida y después salieron pruebas de que me había sido infiel. Al principio yo creí que era un fotomontaje pero luego comenzaron a salir más pruebas y ya fue demasiado, la vida es una montaña rusa y es algo que me duele porque yo creí conocer a esa persona, yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y el perdió a una mujer chingonsísima pero saldremos de esta”, puntualizó.