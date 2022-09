¿Es neta? Mujer acusa a exnovio de gastar todos sus ahorros en un coche

“¿Qué es lo más tonto que te ha dicho tu ex?” , es la pregunta que se ha popularizado en TikTok. El “trend” consiste en responder con la historia más fea, sin embargo, nadie pensó que un hombre sería tan cruel.

Tammy Parra es una usuaria de la plataforma de videos cortos, quien cuenta con más de seis millones de seguidores. En uno de sus tantos productos audiovisuales, la joven decidió confesarle a todos qué fue lo peor que le hizo un ex.

Según lo relatado por la joven, tenía un ligue, el cual era mayor de edad, que siempre le decía que no tenía dinero para salir . Al no ser una persona interesada, la influencer no veía con malos ojos la carencia de su enamorado.

Todas las salidas y regalos eran por parte de Tammy. Sin embargo todo cambió porque quería ahorrar para poder pagarse una buena universidad. El esfuerzo de no salir, no gastar e incluso no comer, comenzó a dar sus frutos, los cuales estaban en un “cochinito”.

El joven descubrió el dinero y le propuso a Parra guardarlo para que nadie lo robara, ella aceptó y l e entregó hasta el último centavo. Días después de lo sucedió, el hombre llegó con un auto nuevo. Según lo relatado por a influencer, el novio decidió tomar todo el dinero para comprarse el auto de sus sueños.

“El auto es de los dos”, afirma la joven que fue la justificación que dio el gandalla. Además, le aseguró que le pagaría todo cuando tuviera el dinero suficiente, cosa que jamás sucedió.

La grabación suma más de cinco millones de reproducciones, misma donde se pueden leer mensajes como: “osea por qué no le fuiste a romper el auto y listo”, o “Ni es mi historia, pero sentí coraje, lo bueno que tú te superaste a pesar de eso”.

