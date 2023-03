“Dramática”, así llaman a Aylín Mujica el día que su hija la visitó en ‘La Casa de los Famosos 3′

Aylin Mujica quien fue eliminada del reality show ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera temporada, fue sorprendida en la edición pasada. Luego de tener dos meses separada de sus seres queridos, la actriz fue sorprendida por su hija y la cómplice fue su jefa.

Muchas fueron las vivencias que compartió la artista dentro de la casa durante su permanencia, pero llegar a ver a su hija nuevamente, fue realmente una alegría que no esperaba tener en el momento. Para la cubana, quien lloró de forma muy efusiva al ver a su hija Violeta, fue el mejor regalo que le pudieron dar pero para algunos seguidores no le quedó nada bien esa reacción y comenzaron a criticar que la actitud de Mujica fue exagerada y la tildaron de “Dramática”,

.

Los internautas no perdonaron la publicación de la famosa y escribieron: “Tanto show sabiendo que ve a la hija todos los días”, “No llores el lunes se van para su casa”, “Parece una novela”, “Pero cuánto drama fingido por Dios. Pareciera que no se han visto en años”.

“Cuanta payasada. Que ni ella se la cree. Con unos días que no se han visto a que grande estás”, “Hasta jura por la hija. No le importa llevarse entre las patas a la hija con tal que le crean. Pero se engaña sola”, agregaron algunos de los internautas.

Aylin Mujica quedó eliminada de ‘La Casa de los Famosos 3′ y parecía estar como enterada de que a ella le correspondía irse. La participante se despidió de Madison y aseguró que “ya presentía” el resultado, lo que luego confirmó durante la entrevista con Jimena Gallego:

“Me lo imaginaba, pero qué bueno que estoy acá fuera en verdad. Creo que cumplí el tiempo que tenía que cumplir porque ya no me sentía cómoda. Porque a mí me cuesta mucho trabajo fingir una emoción, allá adentro lo siento con verdad”, agregó la eliminada del reality show más visto en la actualidad.