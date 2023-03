¿Crisis en Marvel Studios? La secuela de un importante grupo de superhéroes tiene intención de ser cancelada

La franquicia de Marvel Studios sigue gozando de las ganancias que dejó la alineación de los Avengers originales y el par de películas con Thanos. Desde entonces, salvo contadas excepciones, a la casa editorial le ha costado mantener el nivel.

Filmes de personajes de renombre fracasaron en las taquillas a nivel mundial y con la mayoría de las series en Disney Plus pasa algo similar. Ahora, mientras intenta superar el traspié de Ant-Man & The Wasp Quatumania, el estudio debe lidiar con un inconveniente que se le puede presentar en un futuro no tan lejano.

Sucede que Eternals, película de la que se espera una secuela, podría ser cancelada o postpuesta. ¿Qué pasó? Este largometraje no tuvo el éxito esperado y su directora, la afamada Chloé Zhao, ha realizado declaraciones que transmiten un mensaje desesperanzador.

Eternals dejó un par de escenas postcréditos. La más importante fue la de la aparición de Eros, hermano de Thanos, interpretado por Harry Styles. Entonces, era de suponer que una secuela vendría para esta historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Marvel tiene las cintas más taquilleras del cine. (Eternals.)

¿Para cuándo Eternals 2?

Se había filtrado que el proyecto estaba en marcha, a finales del 2022. Pero ahora, con las recientes declaraciones de la directora, se originó un mar de dudas. Chloé, ganadora del Oscar 2021 con Nomadland, no quedó conforme con las críticas a la primera entrega de los Eternals.

Cuándo le preguntaron sobre la secuela, la reconocida showrunner dijo: “Sin comentarios. Cuando estás en Marvel y tratas con un público tan grande, realmente valoro y respeto que cada uno de nosotros sea tan único”, inicia en su declaración, según reseña Espinof.

Captura de pantalla Zoom Kit Harrington y Chloé Zhao conversan con Publimetro sobre "Eternals".

“Es emocionante que todos seamos tan diferentes, y que todos cambiemos y crezcamos cada día. Pero con un público global, es casi imposible hacer feliz a todo el mundo, y hacer eso es decir que todo el mundo es igual. Así que creo que inevitablemente va a haber diferencias de opinión, y simplemente tienes que ser fiel al tipo de película que quieres hacer, a quién eres y a la gente con la que colaboras. Eso es todo lo que puedes hacer y pasártelo bien. Todo lo demás está fuera de tu control”, añadió.

No afirma que el proyecto se haya cancelado, pero da para presumir que por ahora no es prioridad. Marvel Studios necesita de una punta de lanza, similar a lo que fue Spiderman: No Way Home, para volver a registrar números verdes en sus estadísticas.